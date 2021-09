Nice-Marselha vai ser repetido: conheça as sanções para equipas e jogadores

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A Comissão Disciplinar da Liga francesa deicida que o Nice-Marselha, que foi interrompido devido a uma confusão que terminou com a invasão de adeptos para o campo, vai ser repetido.

A decisão foi conhecida na noite desta quarta-feira. O Nice-Marselha, da Ligue 1, disputado a 22 de agosto, que foi suspenso aos 74 minutos depois de adeptos da equipa da casa terem invadido o relvado, vai ser repetido, mas em campo neutro e à porta fechada.

O Nice foi punido pela Comissão Disciplinar da Liga francesa com a dedução de dois pontos e com três jogos à porta fechada, incluindo este diante do Marselha. Um deles foi também já cumprido frente ao Bordéus.

Do lado dos forasteiros, Álvaro González foi suspenso por dois jogos e Dimitri Payet por um. O preparador físico Pablo Fernández foi suspenso até 30 de junho de 2022.