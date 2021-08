Nice goleia Bordéus à porta fechada e sobe à condição ao segundo lugar da Ligue 1

A formação do sul de França, que tem menos um jogo, face à suspensão do duelo com o Marselha, soma sete pontos, menos dois do que o líder PSG, que no domingo visita o Reims.

O Nice subiu este sábado provisoriamente à vice-liderança da Liga francesa, ao golear por 4-0 o Bordéus, em jogo da quarta jornada que foi disputado à porta fechada, face aos incidentes da semana passada.

Os tumultos na partida com o Marselha levaram a que a receção aos girondinos se realizasse sem adeptos nas bancadas do Allianz Riviera, onde Justin Kluivert, aos sete minutos, Amine Gouiri, aos 33 e 42, o segundo de grande penalidade, e Kephren Thuram, aos 85, construíram o triunfo do Nice.

Com os mesmos sete pontos surgem, entre outros, os vizinhos marselheses, que bateram por 3-1 o Saint-Étienne, com tentos de Matteo Guendouzi, aos 23 minutos, do brasileiro Gerson, aos 51, e do turco Cengiz Under, aos 68.

Pelo meio, aos 32 minutos, Timothee Kolodziejczak ainda conseguiu empatar o encontro para os "verts", que averbaram a primeira derrota na Ligue 1 e continuam sem vencer na competição.