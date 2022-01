Nice ganha e recupera segundo posto; Mónaco perde e cai para sétimo

Mónaco, que contou com Gelson Martins a titular, sendo substituído aos 67, perdeu ao fim de três jornadas a pontuar e é sétimo, com 33, os mesmos do Lens, oitavo

O Nice venceu este domingo em casa do Metz por 2-0, na 22.ª jornada da Ligue 1, e segurou o segundo lugar, enquanto o Montpellier bateu o Mónaco por 3-2 e subiu a sexto.

A jogar em casa, o Montpellier contou com uma grande exibição do inglês Mavididi, que bisou, aos 32 e 90+1 minutos, para dar a vitória à equipa da casa, já depois de Elie Wahi abrir o marcador, aos 13.

Com dois tentos de desvantagem, os monegascos ainda reagiram, primeiro pelo "capitão" Ben Yedder, aos 34 minutos, e depois pelo brasileiro Vanderson, aos 82, mas acabaram por cair ante o golo tardio dos locais.

O Montpellier voltou, assim, às vitórias, após duas derrotas seguidas, e ultrapassou o adversário na tabela, chegando ao sexto lugar com 34 pontos, os mesmos do quinto classificado Rennes, que hoje perdeu.

No primeiro jogo do dia, o Nice não teve dificuldades em vencer no reduto do "aflito" Metz, no 18.º e antepenúltimo posto, graças a tentos de Thuram, aos 58 minutos, e de Gouiri, de grande penalidade, aos 86.

A equipa orientada por Christophe Galtier regressou ao segundo lugar, somando 42 pontos, mais dois que o Marselha, que é terceiro e tem um jogo em atraso.

Em Bordéus, a equipa da casa saiu vencedora por 4-3 face ao surpreendente Estrasburgo, quarto classificado, e ganhou fôlego na luta pela permanência, saindo dos lugares de descida e pondo fim a uma série de três derrotas seguidas.

Com Ricardo Mangas no "onze", a equipa da casa chegou ao 3-0 na primeira parte, pelo sul-coreano Hwang (17 e 39) e o hondurenho ex-Boavista Alberth Elis (21), antes de o belga Kevin Gameiro reduzir, aos 43.

O avançado belga bisou, aos 57, mas o "hat-trick" consumado de Hwang, aos 90, parecia "arrumar" o assunto, que o ex-FC Porto Waris ainda deixou em aberto, com o 4-3 final, aos 90+6.

Com Mathias Pereira Lage no "onze", o Angers venceu na receção ao Troyes (2-1), com Abdu Conté na defesa, com dois penáltis de Mangani, subindo ao 12.º posto, com os forasteiros a voltarem às derrotas no 16.º lugar, com 20 pontos, apenas um acima da "linha de água".

Face ao Rennes, quinto classificado, o Clermont ganhou em casa por 2-1 e saiu da zona de descida, subindo ao 15.º lugar, afetando, por outro lado, as aspirações europeias do adversário.

Noutra das partidas do dia, o "tranquilo" Nantes venceu por 4-2 na receção ao Lorient, 19.º e penúltimo com 17 pontos.

Ainda hoje, o líder PSG, destacado na frente com oito pontos de vantagem para o Nice, recebe o 14.º classificado Reims, pelas 19:45 de Lisboa.