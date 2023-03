Nice empata com Auxerre e pode atrasar-se na luta pela Europa

Com este empate, o Nice mantém o sétimo posto, com 42 pontos, já a quatro do Rennes, que, com menos um jogo, ocupa o quinto lugar, o último de acesso aos lugares de qualificação europeia

O Nice empatou em casa a um golo com o Auxerre, na abertura da 26.ª jornada da Ligie, podendo atrasar-se na luta pelos lugares de acesso às competições europeias.

Gauthier Hein colocou o Auxerre em vantagem, aos 36 minutos, mas Gaetan Laborde empatou para o Nice aos 45+1, já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade (42).

Com este empate, o Nice mantém o sétimo posto, com 42 pontos, já a quatro do Rennes, que, com menos um jogo, ocupa o quinto lugar, o último de acesso aos lugares de qualificação europeia.

O Auxerre é 16.º classificado, com 22 pontos, mas pode terminar a ronda em lugares de despromoção, uma vez que pode ser ultrapassado por Ajaccio (17.º) e Brest (18.º), as duas primeiras equipas abaixo da linha de água.