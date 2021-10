Nice e Marselha empatam a um golo e mantêm terceiro e quarto lugares

Com o resultado deste jogo em atraso, Nice e Marselha mantiveram os terceiro e quarto lugares, com 20 e 19 pontos, respetivamente, numa tabela classificativa liderada pelo PSG, com 28.

O Nice e o Marselha empataram esta quarta-feira 1-1, em jogo em atraso da terceira jornada da Liga francesa, e mantiveram os terceiro e quarto lugares, respetivamente.

A equipa da casa abriu o marcador aos seis minutos, pelo avançado Amine Gouiri, mas o internacional francês Dimitri Payet restabeleceu o empate, após assistência do médio brasileiro ex-Flamengo Gerson, à beira do intervalo, aos 42.

Na segunda parte, as duas equipas não arriscaram e deram primazia a evitarem novo golo do que a marcar, razão pela qual não houve registo de um remate enquadrado a qualquer das balizas e o empate se tornou inevitável.

Com o resultado deste jogo em atraso, Nice e Marselha mantiveram os terceiro e quarto lugares, com 20 e 19 pontos, respetivamente, numa tabela classificativa liderada pelo PSG, com 28, seguido do Lens, com 21, ocupando o Rennes a quinta posição, com 18.