Nice bane líder de adeptos ultras que insultaram a memória de Sala

Indivíduo não poderá aceder ao estádio este sábado. Emblema francês, que considerou "injusto e ineficaz" punir mais de cinco mil pessoas, prometeu haver mais punições individuais

Três dias após adeptos ultras do Nice insultarem a memória de Emiliano Sala, ex-avançado falecido num desastre aéreo, em 2019, no Canal da Mancha, o clube da Ligue 1 decidiu banir o líder da "Brigade Sud", grupo protagonista do incidente.

"Estamos chocados com as palavras cantadas. O nosso papel é punir aqueles que prejudicam o Nice, o seu público e a sua imagem. Quem liderou a claque fica proibido, comercialmente, de entrar no estádio. A medida entra em vigor este fim de semana", lê-se em comunicado do Nice, citado pelo jornal francês "L' Equipe".

Considerando que punir mais de cinco mil pessoas indiscriminadamente seria "injusto e ineficaz", o emblema francês prometeu haver mais punições individuais.

"Queremos apenas que os causadores de problemas sejam punidos. Este trabalho aprofundado irá continuar nos próximos dias", refere a nota, "à medida que os nossos serviços e as autoridades investigam as queixas" apresentadas face ao ocorrido.

O líder da "Brigade Sud" não poderá, assim, comparecer na Allianz Arena, este sábado, para assistir à receção ao Lille, em jogo da 37.ª jornada da principal liga francesa.

A memória de Emiliano Sala, ex-avançado falecido num desastre aéreo, em 2019, no Canal da Mancha, foi insultada no Allianz Riviera, durante a receção do Nice ao Saint-Éttiene. "É um argentino que não sabe nadar... Emiliano debaixo de água...", entoou, em bom som, uma franja de adeptos ultras dos aiglons, insatisfeitos com a derrota com o Nantes, ex-emblema de Sala, dias antes, na final da Taça de França.

Agastado com esse comportamento, o próprio treinador Christophe Galtier, em conferência após o duelo da Ligue 1, criticou duramente o sucedido, apresentar um pedido de desculpas e como que desejou o afastamento dos autores dos insultos.

"Não tenho adjetivos para definir o que ouvi. Em meu nome, do meu staff, do meu departamento médico e dos meus jogadores, peço desculpa à família do Emiliano Sala e ao Nantes", principiou o técnico do Nice, citado pelo jornal "L'Equipe".

"Muitas vezes, o que é dito nos estádios é reflexo da sociedade. Se esta é a nossa sociedade, estamos verdadeiramente lixados. Para mim isto é surreal. Não tenho palavras. Esses adeptos que fiquem em casa. Nós ganhamos sem eles", concluiu o técnico do Nice, emblema que condenou os cânticos de "forma veemente".

Sala, ex- jogador do Nantes, entre 2015 e 2019, foi vítima de acidente de avião, em janeiro de 2019. O futebolista era transportado por privados, numa fase em que se preparava para oficializar a mudança para o Cardiff, mas o aparelho despenhou-se no Canal da Mancha, tirando a vida ao argentino, encontrado um mês depois.