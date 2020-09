Neymar volta à carga: "Não te respeito, não tens carácter, sê homem"

Jogador do PSG foi à conta do Twitter de Álvaro González, central do Marselha, explicar por que razão não o respeita.

A novela em redor do PSG-Marselha do último domingo (0-1) continua a ferver.

Depois de Neymar ter acusado o central espanhol Álvaro González de conduta racista e de este ter ter garantido que tem "uma carreira limpa" e que não é racista, o internacional brasileiro reagiu diretamente e de forma contundente na própria conta do Twitter do jogador do Marselha.

"Tu não és homem para assumir o teu erro, perder faz parte do desporto. Agora insultar e trazer o racismo para as nossas vidas não, não estou de acordo. Eu não te respeito! Tu não tens caráter! Assume o que falas, meu irmão... Sê homem, rapaz! Racista", escreveu Neymar, respondendo assim a Álvaro González que defendera que este era um caso de mau perder.

"Não há lugar para racismo. Tenho uma carreira limpa, com muitos companheiros e amigos no dia a dia. Às vezes é preciso aprender a perder e assumi-lo em campo", apontou o central espanhol da equipa de André Villas-Boas que ganhou no Parque dos Príncipes, em Paris, com um golo de Florian Thauvin.



Expulso na parte final do jogo, Neymar acusou Álvaro González de o ter apelidado de "macaco".