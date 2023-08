Neymar vai ganhar 160 milhões de euros em duas épocas no Al Hilal

Brasileiro vai ganhar 160 milhões de euros em duas épocas, recebendo o PSG mais de 80 M€. Excluindo salários, a liga saudita afirma-se como a segunda mais gastadora do defeso, apenas atrás da inglesa. Jorge Jesus ganha qualidade ofensiva na corrida com Luís Castro e Nuno Espírito Santo.

Neymar já deu o sim ao Al Hilal, de Jorge Jesus, para alinhar na liga saudita durante as próximas duas épocas. Cento e sessenta milhões de euros é a quantia a pagar ao avançado em salários, mas ontem ainda faltava a parte mais importante do negócio: o PSG, com quem tem contrato até 2025, tem uma palavra a dizer. Apesar disso, o "L"Équipe" garante que o clube já recebeu uma proposta superior a 80 milhões e que também não irá bloquear a transferência - este valor pode chegar aos 120 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos.

Neymar deve juntar-se aos brasileiros Michael e Malcom, pelo que Jorge Jesus promete ter o ataque mais fantasista da liga saudita. Atrás deles, Rúben Neves e Milinkovic-Savic dão garantias ao treinador de lutar taco a taco pelo título com o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e com o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, campeão em título que ainda por cima se reforçou com enorme critério, ao contratar Benzema, N"Golo Kanté e o desequilibrador Jota.

Com a chegada de Neymar, o Al Hilal cimenta a posição de maior gastador do defeso, uma vez que três das quatro contratações mais caras já lhe pertenciam, conforme pode ler-se no quadro em anexo: Malcom (60M€), Neves (55M€) e Savic (40 M€) somam 155 M€, pelo que, com eventuais 80 milhões por Neymar, o total deste emblema ultrapassa os 230 M€.

Esta liga afirma-se ainda mais como o furacão que veio para "arrasar" o mercado. No total, são já cerca de 470 M€ gastos em aquisições a clubes estrangeiros. Com a de Neymar, a liga destaca-se na segunda posição em todo o mundo no que diz respeito a compras noutros países. Neste momento, só os ingleses investem mais fora de casa.