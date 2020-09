Neymar: "Único arrependimento é não ter dado na cara desse babaca"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Depois de acusar Álvaro González de conduta racista e de ser expulso, Neymar não esteve com rodeios nas redes sociais.

A polémica em redor do PSG-Marselha (0-1) parece estar para durar e, nas redes sociais, Neymar reagiu sem rodeios à expulsão na ponta final do encontro, quando viu cartão vermelho direto na sequência de uma grande confusão entre os jogadores das duas equipas.

Durante o encontro, o astro brasileiro dos parisienses acusou Álvaro González, central espanhol do Marselha, de conduta racista. No Twitter, disse ter ficado com "um único arrependimento":

"Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca", escreveu Neymar, aludindo ao jogador adversário.