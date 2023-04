"Neymar tornou-se um grande jogador, mas como pessoa não é nada"

O maratonista Paulo Paula conversou com O JOGO. Confira a opinião do brasileiro sobre alguns dos temas abordados

Os amigos: "As pessoas que me ajudam, eu jamais esquecerei. Porque não quero os amigos quando estou bem, em cima, eu quero quando preciso, até porque quando eu estou bem geralmente são oportunistas que querem boleia para se promover nas minhas costas. Eu gosto de andar com as pessoas simples, que querem crescer e têm os mesmos sonhos do que eu, que estão em baixo e têm o sonho de conquistar o mundo."

Neymar: "Para mim, não cheira nem fede, tornou-se um grande jogador, é verdade, mas como pessoa não é nada. O único que sempre será lembrado, mesmo já tendo morrido, é o Ayrton Senna. Nunca ninguém vai chegar aos pés dele. Nem mesmo o Pelé, que foi um grande atleta, conhecido no mundo todo, mas é uma pessoa que negou uma filha. É um safado. Quando se nega uma filha, está tudo dito."

Lemas: "Tenho pelo menos dois: 'Sofre-se no treino e depois dá-se risadas no dia da competição'. Aliás, a cada mês eu faço cerca de 1000 km de treino e "Deus tem algo de especial guardado para mim. Se assim não fosse eu já teria parado, mas Deus ainda não quer que eu pare'."