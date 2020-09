Neymar terá dirigido insultos homofóbicos a Álvaro, avançam em Espanha

Neymar começou por acusar Álvaro González de insultos racistas e agora em Espanha dizem que o internacional brasileiro dirigiu insultos homofóbicos ao jogador do Marselha.

Depois de Neymar ter acusado Álvaro González de racismo, o canal espanhol Gol analisou as imagens do jogo, com leitura labial e apanharam possíveis insultos homofóbicos do internacional brasileiro ao jogador do Marselha.

De acordo com o vídeo divulgado, Neymar terá chamado o defesa de "maricas".

A Téféfoot, emissora que detém os direitos televisivos, garantiu não ter encontrado conteúdos racistas nas imagens analisadas, no entanto, estas serão analisadas pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional de França.