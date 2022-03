Neymar: "Têm sido dias difíceis. Não estamos aqui para isto..."

Neymar desolado com a eliminação do PSG na Champions

Craque brasileiro quebra o silêncio após a eliminação do PSG na Champions.

Neymar foi um dos principais visados pelos adeptos do PSG, descontentes com a eliminação da equipa nos oitavos de final da Champions, aos pés do Real. O craque brasileiro admite momentos difícil após a queda na prova milionária, ele que foi assobiado no Parque dos Príncipes na partida com o Bordéus.

"Têm sido uns dias difíceis, umas semanas difíceis para nós. Não queríamos perder. Não estamos aqui para isso, nem o tínhamos planeado. Ninguém apostou em algo como isto. Muito pelo contrário. Dedicámo-nos, comprometemo-nos e lutámos por isso. Voltei de uma lesão, dando a minha vida para estar lá naquele momento. Mesmo que isso significasse perder, pelo menos fizemo-lo como uma equipa", afirmou Neymar num evento organizado por um dos seus patrocinadores.

"É assim que funciona. Essa é a vida de um desportista. Um dia estás e perdes um jogo, mas pode virar essa situação num curto espaço de tempo. O futebol é uma coisa gratificante devido a este tipo de coisas", completou.