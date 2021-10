Neymar telefonou a Leonardo para tranquilizar o PSG quanto ao futuro

Recentemente, Neymar disse que o Mundial'2022 deverá ser o último que disputa. As declarações causaram preocupação ao PSG, clube com quem o brasileiro tem contrato até 2025.

Neymar disse numa entrevista que o Mundial'2022, no Catar, deverá ser o último que disputa e as declarações correram o mundo. O PSG também soube, naturalmente, e ficou preocupado. Tão preocupado que Neymar terá mesmo ligado ao diretor desportivo, Leonardo, para descansar os parisienses.

O L'Équipe escreve que o brasileiro telefonou a Leonardo e explicou que as declarações que proferiram não dizem respeito ao clube, com quem tem contrato até 2025, mas apenas à seleção canarinha.

"Acho que será o meu último Mundial. Vejo-o como o último, porque não sei se terei força mental para continuar a lidar com o futebol. Portanto, farei tudo o que puder para ganhar ao serviço do meu país e realizar o meu maior sonho desde que criança. Espero conseguir fazê-lo", revelou no documentário "Neymar & The Line Of Kings", realizado pela DAZN.