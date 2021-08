Neymar sugere avançado brasileiro para substituir Mbappé no PSG

De acordo com a TV francesa "RMC Sport", o avançado Richarlison, do Everton, está a conversar com o PSG.

Na quarta temporada consecutiva no Everton, Richarlison pode trocar de morada nos próximos dias. De acordo com a "RMC Sport", o avançado brasileiro foi indicado por Neymar como possível substituto de Mbappé, que pode transferir-se para o Real Madrid.

Campeão olímpico com o Brasil em Tóquio'2020, Richarlison tem 24 anos e fez 43 golos em 121 jogos com a camisola do Everton. De acordo com o Transfermarkt, o internacional brasileiro é avaliado em 55 milhões de euros. O contrato dele com os ingleses vai até junho de 2024.

O PSG já contratou nesta janela de transferências que fecha daqui a uma semana, nomes como Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi. Além disso, em maio, Neymar renovou contrato até 2025.