Neymar, se eu defender sou uma estrela, diz-me para onde vais rematar"

Neymar foi alvo de um pedido curioso por parte do guarda-redes do Troyes, Jessy Moulin, na partida contra o PSG.

No último domingo, o Paris Saint-Germain, empatou 2-2 com o Troyes no Parque dos Príncipes, numa partida que apenas serviu para os forasteiros adicionarem um ponto à luta pela manutenção na Ligue 1, uma vez que a equipa da casa já conseguiu a vitória no campeonato. Apesar dos quatro golos na partida, o momento que se irá recordar deste jogo será o divertido apelo que o guarda-redes do Troyes fez a Neymar, aquando da marcação de uma grande penalidade. O guardião revelou o pedido ao Le Parisien

"Neymar, se eu defender, sou uma estrela. Por favor, pelo menos diz-me para onde vais rematar. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e a minha esposa estão a assistir e eu gostaria que eles se orgulhassem de mim", confidenciou.

O pedido arrancou um sorriso ao astro brasileiro, mas o pedido não foi acudido e Neymar fez o 2-0. No entanto, o guardião do Troyes também teria motivos para sorrir, visto que a sua equipa iria recuperar da desvantagem e deste modo arrancar um ponto ao atual campeão francês, ficando muito perto de garantir a manutenção.