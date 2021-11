Neymar saiu de maca no PSG-Saint Étienne

Internacional brasileiro saiu lesionado do embate entre Saint Étienne e PSG, que o emblema parisiense venceu por 3-1. Aos 88 minutos da partida, Neymar saiu de maca do relvado, sendo substituído por Junior Dina Ebimbe. Veja o momento da lesão no "tweet" abaixo: