Críticas subiram de tom e em França apontam o dedo à postura do jogador do PSG.

Neymar está a protagonizar uma temporada discreta e as críticas ao brasileiro subiram de tom com a eliminação da equipa nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Daniel Riolo, jornalista da RMC Sport, garante que a presença do avançado já se tornou prejudicial para o PSG.

"Neymar quase já não treina, chega sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado. Está com um espírito de vingança contra o PSG, em rutura total com o clube e com o balneário", garantiu no podcast "After Foot".

"Os adeptos do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos do Neymar. Que se vá embora, está a arruinar o clube. Os adeptos não querem saber se ele não está bem, por causa do documentário da Netflix, e por tudo isso. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está a causar muitos danos dentro do clube", completou.

Neymar cumpre a quinta temporada no PSG e na atual leva cinco golos marcados em 21 jogos.