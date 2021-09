Neymar publica foto em tronco nu, ironiza e provoca risos de Mbappé

Avançado do PSG publicou foto este sábado em resposta a críticas de um eventual peso excessivo

Alvo de críticas dos adeptos brasileiros por supostamente estar acima do peso, Neymar usou este sábado as redes sociais para responder aos que o questionam. O avançado do PSG publicou uma sequência de fotos sem camisa durante o treino da seleção brasileira um dia antes do jogo com a Argentina, domingo, em São Paulo.

Na legenda das fotografias Neymar ironizou a escrever apenas "ué", como que questionando "e agora?". Num dos comentários, destaca-se o companheiro de ataque no PSG, Mbappé, com vários emojis de risos.

Em conferência de imprensa, o preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian foi questionado sobre as condições do camisola 10 do Brasil.

"Neymar fez uma pré-época no PSG e jogou após apenas 63 ou 64 minutos. São poucos minutos para podermos cobrar dele a melhor performance. Ele vai evoluir, a tendência é de evolução. Ele pesou-se hoje e encontra-se dentro do peso, tanto que vimos hoje, as redes sociais, nas fotografias, a barriga que ele fez questão de mostrar", afirmou.

"Ele não se encontra acima do peso corporal, mas precisa dar tempo ao tempo. Treino desportivo não é anti-inflamatório que tomas e passa a dor. Treino desportivo demora tempo para ter efeitos fisiológicos adquiridos no treino. No próximo jogo vai ser melhor e, assim, consecutivamente", acrescentou Mahseredjian.