Neymar provocou argentinos por causa da festa em Wembley: "Ganharam o Mundial?"

Figura da seleção brasileira deixou comentário nas redes sociais sobre os festejos da equipas das Pampas em Londres, depois da vitória sobre a Itália e a conquista da Finalíssima

Com autoridade, a Argentina bateu a Itália por 3-0 e conquistou a Finalíssima, competição que colocou frente a frente o campeão da América do Sul e o campeão da Europa. Neymar, figura da seleção brasileira, achou os festejos exagerados.

"Ganharam o Mundial?", questionou o craque do PSG, numa conta de Instagram que mostrava os festejos no balneário da seleção das Pampas, que, com um cântico, terá também provocado o grande rival Brasil.

Recorde-se que, para disputar a Finalíssima, a Argentina bateu o Brasil, no ano passado, no Maracanâ, na final da Copa América, por 0-1, com Di María, que também marcou em Wembley, a ser decisivo.