Neymar pede para sair do PSG

O internacional brasileiro Neymar comunicou aos repensáveis do PSG que não pretende continuar no clube francês. Brasileiro que regressar ao Barcelona mas levou nega de Xavi.

Segundo o L'Équipe, Neymar, que tem contrato com os campeões franceses até 2025, com mais um de opção, quer sair já este verão e reuniu com o presidente, Nasser Al-Khelaifi para comunicar a decisão. O jogador não tem tido uma vida fácil em Paris - os adeptos do PSG até se juntaram frente à casa do atleta a pedir a saída - e deseja regressar ao Barcelona mas não vai ser fácil.

O treinador Xavi Hernández, garante o "AS", já fez saber junto dos catalães que não vê com bons olhos o regresso do brasileiro, com quem partilhou balneário, em Camp Nou. Apesar de reconhecer as qualidades do jogador de 31 anos, o técnico teme que Neymar venha a desestabilizar o plantel.

Neymar chegou ao PSG em 2017, numa transferência que rendeu 222 milhões de euros aos catalães, a venda mais cara da história. Nos parisienses, o internacional brasileiro conquistou cinco campeonatos, três Taças de França, três Supertaças e duas Taças da Liga.