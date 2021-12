Neymar pede ajuda a ex-jogador brasileiro para superar o momento difícil que atravessa

Ex-jogador do PSG, Nenê, atualmente no Vasco da Gama, está a ajudar Neymar.

Fora de ação devido a uma lesão no tornozelo - só deverá estar recuperado no próximo ano -, Neymar pediu ajuda a um amigo futebolista para tentar superar o mau momento na carreira. Ex-médio do PSG, atualmente no Vasco da Gama, Nenê está em Paris para ajudar o craque brasileiro.

"Ele está tranquilo, claro que não está contente, é um momento difícil, o joelho ainda está ruim. Mas procuro apoiá-lo, estar com ele, dizer que ele tem que ser positivo e que isto vai passar em breve. Ele voltará em cerca de um mês e meio e está a fazer tudo o que é possível para voltar", disse o brasileiro, antes do jogo do PSG com o Club Brugge, na terça-feira.

"Às vezes tem a melhor equipa no papel, mas para ser uma grande equipa demora um pouco. Não é culpa do treinador, nem de ninguém, são várias circunstâncias juntas", acrescentou Nenê.

Neymar lesionou-se novamente na partida contra o Saint-Étienne, no dia 28 de novembro. O tempo estimado de ausência é de seis semanas.