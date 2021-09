Neymar após o Chile-Brasil: "No próximo jogo peço a camisola M"

Neymar garante estar em boa forma e explica que utilizou uma camisola tamanho L no Chile-Brasil. Daí ter dado a sensação de que está com peso a mais.

Depois do jogo frente ao Chile, em que não fez uma exibição vistosa - falhou onze passes, inclusive -, Neymar negou estar com peso a mais. O avançado do PSG revelou ter jogado com uma camisola tamanho L, o que terá dado a sensação de que estaria mais pesado.

"A camisola era um G [L, no Brasil], estou no meu peso certo já. No próximo jogo peço um M. Jogámos bem? Não! Ganhámos? Sim! Então, f***-se... segue o baile. Seguimos a fazer história", escreveu o brasileiro num story, no Instagram.