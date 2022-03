Neymar nega discussão nos balneários com Donnarumma

Neymar desmentiu ter discutido com Donnarumma após a eliminação do PSG na Liga dos Campeões

Neymar veio esta quinta-feira negar que tenha discutido nos balneários com Gianluigi Donnarumma após a eliminação do PSG da Liga dos Campeões

Após a derrota por 3-1 no Santiago Bernabéu que selou a despedida parisiense da prova milionária, surgiram relatos da imprensa espanhola acerca de uma alegada discussão entre o brasileiro e o italiano, uma altercação que Neymar negou ter existido nas redes sociais, revelando mensagens que trocou com o guarda-redes a respeito da polémica.

Nas capturas de ecrã partilhadas, Neymar divulga a última conversa que teve com Donnarumma, iniciada às 12h11 desta quinta-feira, na qual o guarda-redes envia o link da notícia da suposta discussão entre ambos, da autoria do jornal Marca e afirma: "Olá Ney. Desculpa por ontem. Esta notícia é inaceitável". Neymar responde: ""Amigo! Calma! Isto pode acontecer no futebol. Somos uma equipa e estamos contigo. Ainda és muito jovem e vais ganhar muito! Levanta-te e seguimos em frente".

Mais tarde, o internacional brasileiro dirigiu-se aos fãs, garantindo que as notícias do suposto desentendimento com Donnarumma são falsas. "Detesto vir aqui falar de novidades, mas as do post anterior são mentira. Não houve briga no vestiário. Jornalistas incompetentes que querem dar-se a conhecer, tentem da próxima vez, ok?".