Neymar não vai para o Manchester City: "Em cada verão são 150 jogadores..."

Pep Guardiola considera o internacional brasileiro um grande jogador. Ainda assim, os citizens não estão interessados

Um dos jogadores que, nos últimos dias, tem aparecido no radar do Manchester City é Neymar, com a imprensa, até, a noticiar uma suposta troca entre o brasileiro e Bernardo Silva. Guardiola elogia o jogador do PSG, mas recusa interesse.

"Sinto muito por quem deu a informação, mas não é verdade, não está correcta. Neymar é um jogador incrível e, pela informação que tenho, é um tipo incrível. Em cada verão o City vai comprar 150 jogadores", afirmou o técnico espanhol.

Recorde-se que Neymar, que aterrou no Parque dos Príncipes em 2017, tem contrato com o clube parisiense até 2025.