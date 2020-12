Neymar não está nos finalistas do prémio The Best e deixa mensagens enigmáticas

Neymar não está entre os finalistas dos prémios The Best da FIFA e deixou mensagens a ironizar com a situação.

Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os jogadores que disputam o prémio The Best 2020 da FIFA.

Pouco tempo depois de serem conhecidos os três finalistas, Neymar partilhou dois tweets enigmáticos em que ironiza com a sua ausência: "Já que o ténis não resultou, passo ao basquetebol", escreveu. Logo de seguida acrescentou: "Já deixei o basquetebol, agora sou gamer".

Ja que no não deu certo, partiu - Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do virei GAMER - Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Recorde-se que quando foi anunciado o onze do ano da IFFHS (Federação Internacional da História e Estatística do Futebol), Neymar e Thiago Silva não foram incluídos e, na altura, brincaram com a situação.

O defesa escreveu: "O Neymar estava na borbulha da NBA. Ele, LeBron James, Anthony Davis e companhia". Já o avançado respondeu: "Recrutaram-me. Ao menos tu jogaste a final de Roland Garros...".