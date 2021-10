"Neymar, Messi e Mbappé juntos? Só um país pode fazer isso"

O Marselha recebe o PSG no próximo domingo em jogo a contar pela 10.ª jornada da Ligue 1.

No terceiro posto da Ligue 1, campeonato francês, com 17 pontos, o Marselha terá a oportunidade de diminuir a vantagem de dez pontos do líder PSG. O treinador Jorge Sampaoli, entretanto, sabe que não terá pela frente uma missão fácil no próximo domingo.

Questionado sobre a constelação de estrelas do seu rival, o técnico argentino aproveitou o momento para fazer uma crítica à falta de fair play financeiro da equipa parisiense.

"O futebol é muito importante do ponto de vista financeiro e até político. Agora podes ver um país que compra um clube e, portanto, os melhores jogadores. Torna as coisas difíceis. Tens Mbappé, Di María, Neymar e Messi na mesma equipa. Apenas um país pode fazer isso", afirmou.

"Mbappé e todos os outros jogadores mencionados podem mudar o curso de uma partida com um único movimento", acrescentou o treinador à frente da equipa com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O PSG, por sua vez, soma nove vitórias e uma derrota em dez jornadas.