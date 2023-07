Neymar: "Mesmo que não haja amor com os adeptos, eu estarei no PSG"

Extremo brasileiro admitiu que conta em permanecer no campeão francês na próxima temporada, apesar de vários adeptos terem pedido a sua saída no final da época passada, num protesto junto à sua residência.

Neymar apresentou-se esta semana no PSG para integrar a pré-temporada do clube e, numa altura em que a imprensa francesa avança que o Chelsea estaria disposto a avançar para a sua contratação, o extremo brasileiro garantiu que conta em permanecer nos parisienses, com quem tem contrato até 2025.

Questionado sobre o seu futuro no canal de Youtube "CazéTV", Neymar frisou: "Espero estar no PSG [na próxima época]. Eu tenho um contrato e ninguém me informou sobre nada. Mesmo que não haja muito amor entre os adeptos e o jogador, eu estarei lá, com ou sem amor".

As declarações do internacional canarinho, de 31 anos, chegam depois de, no final da época passada, vários adeptos do campeão francês terem feito um protesto junto à sua residência em França, pedindo-lhe que deixe o clube.

Neymar representa o PSG há seis temporadas e, em 2022/23, apontou 18 golos e 16 assistências em 29 jogos, tendo ficado afastado dos relvados a partir de março, na sequência de uma lesão num tornozelo.