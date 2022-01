Neymar lembra ano em que quis deixar o PSG: "Achei que me sentiria melhor noutro sítio"

No verão de 2019, dois anos depois de ter assinado pelo PSG, Neymar assumiu que queria voltar ao Barcelona, mas o dono do clube francês não permitiu a saída por dinheiro algum.

O documentário "Caos Perfeito", sobre a vida de Neymar, estreou na terça-feira, na Netflix, e está dividido em três episódios, em que é abordada a infância, os primeiros passos no futebol, o Santos, o Barcelona, o PSG e outros temas da vida do avançado dentro e fora de campo.

E a carreira de Neymar está e ficará sempre marcada pela troca do Barcelona pelo PSG, em 2017, mas também pela altura em que assumiu que queria regressar à Catalunha, dois anos depois. O futebolista, de 29 anos, falou sobre isso.

"O meu sonho era jogar no Santos e na seleção brasileira. Depois, com o tempo, começas a perceber que há outras ambições. Quando tomei a decisão de deixar o PSG não foi pelos adeptos ou pelo clube. Foi porque achei que me sentiria melhor noutro sítio. Nunca tive nada contra os adeptos do PSG [n.d.r na altura em que quis sair foi muito assobiado e insultado por parte dos adeptos, inclusive durante um jogo] ou contra o clube em si. Pelo contrário, estou muito agradecido", explica o brasileiro.