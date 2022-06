Neymar: "Só se pode ser feliz depois da carreira acabar"

Fortaleza decidiu afastar Lucas Crispim dos trabalhos da equipa, porque o jogador realizou uma festa de aniversário num dia após uma derrota da equipa da primeira divisão brasileira. Neymar, amigo do médio, não concorda com a decisão.

Lucas Crispim foi punido pelo Fortaleza por fazer uma festa de aniversário no dia seguinte a uma derrota. O clube brasileiro não gostou e afastou o médio dos trabalhos da equipa.

Este domingo, Neymar, que é amigo de Lucas Crispim, comentou a decisão do Fortaleza, ironizando. "Perdeu, não pode comemorar o aniversário da avó, do filho, da esposa e, principalmente, o seu. Ser atleta não está fácil. Só se pode ser feliz depois da carreira acabar, que loucura", escreveu o avançado do PSG.

Crispim comemora 28 anos hoje, mas realizou uma festa na sexta-feira, um dia depois da derrota frente ao Avaí. O Fortaleza ocupa o último lugar do Brasileirão.