Neymar: "Há jogadores do PSG que não entendem como o Messi joga"

Avançado brasileiro, em entrevista ao "Canal +", defendendo o desempenho do argentino na estreia no PSG, salientou o impacto da mudança de clube em "La Pulga" e considerou a renovação de Mbappé como a decisão "mais adequada"

Integração de Messi no PSG: "O Leo [Messi] esteve muitos anos no Barcelona. É difícil adaptar-se. É difícil mudar de equipa e de cidade. Além disso, veio com a sua família. A língua também é diferente. São muitas coisas confusas. Também conta o estilo de jogo da equipa. Há jogadores que não entendem como Messi joga."

Renovação de Mbappé: "Confesso que soube um dia antes do anúncio. Fiquei muito contente. Acho que o projeto do PSG é o adequado para a carreira dele. É bom que fique mais uns anos, que tente ganhar uma Liga dos Campeões no seu pais, com a equipa da sua cidade. Penso que fez a escolha certa. Talvez possa mudar de opinião e querer jogar noutra equipa no futuro, mas penso que a decisão de ficar foi a mais correta. Ter jogadores como Kylian na equipa é sempre muito importante."