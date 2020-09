Neymar ganha aliado: "Pena eu não jogar contra esse racista de merda!"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Felipe Melo, internacional brasileiro, saiu em defesa do avançado do PSG.

O clássico do futebol francês entre PSG e Marselha, que terminou envolto em polémica devido a cenas de grande exaltação entre os jogadores das duas equipas - foram expulsos cinco -, continua a dar que falar.

Depois das acusações de racismo feitas dentro de campo a Álvaro González, central do Marselha, Neymar recorreu às redes sociais para acusar o adversário de "cobardia" e vincar o "arrependimento" por não ter agredido o defesa espanhol.

Na sequência de um dos "tweets" do craque brasileiro, Felipe Melo, internacional canarinho do Palmeiras, saiu em defesa do compatriota:

"Pena eu não jogar contra esse racista de merda!", atirou o jogador de 37 anos, célebre pela impetuosidade que emprega dentro das quatro linhas.