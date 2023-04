Neymar foi ver jogo do Santos e prometeu: "Um dia eu volto"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A recuperar de lesão no Brasil, o avançado do PSG assistiu ao Santos-Audax Italiano, da Taça Sul-Americana. E prometeu que um dia volta ao clube do coração.

Neymar esteve no Vila Belmiro, na madrugada desta sexta-feira, a assistir ao empate (0-0) entre o Santos e o Audax Italiano, da segunda jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana. Pisou o relvado e foi uma grande atração entre os adeptos.

Num breve comentário feito aos jornalistas, o avançado do PSG prometeu: "Um dia eu volto, já já eu volto", atirou.

Neymar, que está no Brasil a recuperar de lesão, fez a formação no Santos e jogou os primeiros anos como sénior naquele clube brasileiro, saindo para o Barcelona e 2013.

