No dia seguinte à derrota (1-0) caseira do PSG com o Bayern, para a Liga dos Campeões, Neymar foi com amigos a um restaurante de "fast food". A decisão do jogador brasileiro deu que falar nos últimos dias e ontem, à margem do jogo com o Lille, que os parisienses venceram por 4-3, o ex-futebolista e agora treinador THierry Henry comentou. "Foram os amigos do Neymar que publicaram a fotografia no restaurante? Com amigos desses, não precisa de inimigos...", atirou. [veja o vídeo abaixo]