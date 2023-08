Neymar explica ida para o Al Hilal: "Tomei a decisão correta, no momento certo"

Craque brasileiro aventura-se no campeonato da Arábia Saudita.

Neymar é desde esta terça-feira jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, clube que tem o português Jorge Jesus como treinador. O internacional brasileiro de 31 anos afirmou, aos meios oficiais do emblema onde joga Rúben Neves, que se trata do passo certo na carreira.

"Quero escrever uma nova história. A Liga saudita tem uma energia tremenda, jogadores de qualidade e tem assistido a um grande crescimento nos últimos tempos. Por isso, acredito que é o local desejado [para estar]", afirmou.

"O Al Hilal é um clube gigante, com adeptos fantásticos e é o melhor da Ásia. Isso dá-me a sensação de que tomei a decisão correta, no momento certo, com o clube certo. Adoro ganhar e marcar golos e tenciono continuar a fazê-lo na Arábia Saudita e no Al Hilal", disse ainda Neymar.

Neymar, cuja saída do PSG, clube com o qual mantinha contrato, começava a ser equacionada, chegou a ser apontado ao Barcelona, no que seria um regresso aos catalães, mas foi formalizado na Arábia Saudita, novo "el dorado" de jogadores.

De acordo com a imprensa internacional, o avançado brasileiro irá ter duas épocas de contrato com o Al Hilal e receberá uma verba a rondar os 320 milhões de euros, entre salário, prémios e acordos comerciais.