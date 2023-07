Neymar esteve perto de se retirar do Brasil: "Não queria voltar a passar por aquela dor"

Depois da eliminação nos quartos de final do Mundial'2022, Neymar pensou em retirar-se da seleção para não voltar a passar por uma desilusão tão grande, mas acabou por mudar de ideias.

Neymar revelou esta quinta-feira que esteve muito perto de anunciar a sua retirada da seleção depois da eliminação do Brasil nos quartos de final do Mundial'2022, na sequência de uma derrota frente à Croácia no desempate por grandes penalidades (2-4).

"Sinceramente, não queria voltar. Pensei nisso porque não queria voltar a passar por aquela dor de perder e ver a minha família a sofrer, mas vão ter de aguentar de novo. Vai correr bem, tem de correr", explicou, em declarações ao programa "Que Papinho", do streamer Casimiro, no Youtube.

O internacional canarinho, de 31 anos, revelou que passou vários dias a chorar depois da despedida do Brasil no Catar, descrevendo o ambiente que se viveu no balneário do "Escrete" após a derrota com a Croácia: "Parecia um funeral, cada um chorava ao lado do outro. Foi horrível, uma sensação que não quero voltar a passar. Preferia não ter marcado [no prolongamento, em que ficou 1-1], que tivesse ficado 0-0 e depois que perdêssemos nos penáltis. Antes isso do que marcar, sofrer um golo e depois perder".

"Foi uma das piores semanas da minha vida. Para além de estar lesionado, o que ninguém sabia, estava muito doente. Fazia o tratamento deitado na cama, a dormir o dia todo. Punha um pé no chão e vinha o fisioterapeuta fazer-me o tratamento. Marquinhos fazia-me companhia", recordou ainda, em jeito de conclusão.