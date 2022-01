"Neymar está sempre a ganhar quilos, não tem uma vida adequada"

Ausência do craque em Paris, e respetiva autorização, suscitou críticas por parte de um antigo futebolista do emblema maior da cidade. Modo de vida do '10' não passou incólume

Neymar voltou a causar celeuma no universo parisiense. O avançado do PSG continua no Brasil, autorizado pelo clube, a gozar mais dias de férias de Natal e a debelar uma lesão, pelo que não se juntou ao plantel como a maioria. Face ao privilégio, Rothen, ex-jogador do PSG, criticou a conduta do brasileiro e a gestão de Leonardo.

"Como podemos aceitar isso de um jogador que ainda não jogou 50% dos jogos desde o início da época e que tem, em comparação com outros anos, uma relação de golos e assistências mais baixa? Está a envelhecer, está sempre a ganhar quilos, não tem o modo de vida adequado", afirmou o antigo futebolista francês.

"É inaceitável e culpo o diretor desportivo [Leonardo] porque ele gere a direção desportiva. É ele quem decide, que dá autorização para ficar até 9 de Janeiro [dia do jogo com o Lyon, da Ligue 1] e receber tratamento no Brasil. Inacreditável!", disse.

Rothen, por fim, sublinhou ser contra o não tratamento de futebolistas fulcrais por parte dos respetivos clubes e considerou que este caso, assim como o modo de vida do próprio Neymar, traz danos e afeta a própria reputação do PSG.

"Nunca um dos seus principais jogadores é tratado no estrangeiro, muito menos no seu país. Está de férias, não é normal. A imagem do PSG sofre com isso. (...) Através das tretas dele nas redes sociais, como póquer, festas... agora vai fazer vídeos a levantar pesos para dizer que se prepara para voltar em Fevereiro", terminou Rothen.

Neymar está lesionado desde o dia 28 de novembro, altura em que se lesionou (num tornozelo) durante o jogo do PSG com o anfitrião Saint-Étienne, e não joga desde então. O regresso aos relvados é, por agora, uma incerteza.