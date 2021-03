Neymar está farto de ter as portas fechadas

Craque do PSG associa-se à amargura do pai por continuar com a instituição encerrada para as famílias

"Triste realidade que vivemos", assim escreveu Neymar no "Instagram", associando-se ao seu pai no lamento pela Instituição Neymar Jr., que dá apoio a várias famílias, ter de continuar encerrada.

"Hoje completamos 1 ano de portas fechadas devido à pandemia de covid-19. Eu e a minha família estamos mantendo toda a estrutura com os seus 142 funcionários, recebendo seus salários e benefícios integralmente com recursos próprios por todo esse longo período devido à dificuldade de empresas e apoiadores nos darem o apoio necessário. 1 ano sem receber nossas crianças e suas famílias, diariamente, em nossa instituição e sem a menor expectativa de quando retomaremos as atividades. Isso causa uma enorme frustração em nós que nos empenhamos tanto, durante tantos anos, para levar o projeto ao Jardim Glória e que, por razões extremas, temos de o manter fechado, sem executar sua finalidade que é atender as famílias carentes daquela região do município da Praia Grande", expressou o progenitor do astro do PSG, Neymar da Silva Santos.

Neymar está fora das opções do PSG por lesão na coxa.