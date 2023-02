Neymar e Sergio Ramos juntam-se a Mbappé no boletim clínico do PSG

Lesões de Neymar e Sergio Ramos são mais ligeiras do que a de Mbappé, mas vão obrigar a parar por uns dias.

O Paris Saint-Germain comunicou, esta sexta-feira, que Neymar sentiu um "desconforto no adutor" e só retomará os treinos "no início da próxima semana", tal como Sergio Ramos, que está a contar com uma "contratura no adutor".

O avançado e o defesa-central juntam-se no boletim clínico dos parisienses a Mbappé, que vai ficar afastado dos relvados por três semanas.

O trio é baixa confirmada para o jogo de sábado diante do Toulouse, a contar para a 22.ª jornada da Liga francesa.