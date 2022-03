Neymar e Sergio Ramos equacionam sair do PSG, garantem em Espanha

Equipa foi assobiada no encontro com o Bordéus, após a eliminação na Liga dos Campeões.

Neymar e Sergio Ramos estarão a ponderar deixar o Paris Saint-Germain, depois do ambiente hostil produzido pelos do clube do clube em relação aos jogadores no aquecimento do encontro frente ao Bordéus, referente à 28ª jornada da Ligue 1.

Neymar não oferecerá qualquer resistência a abandonar a capital francesa, caso chegue uma proposta aliciante para o brasileiro, adianta o jornal espanhol "As". Os insultos de que foi alvo durante a partida podem ter sido a gota de água para o camisola 10 do conjunto orientado por Mauricio Pochettino. O grande entrave a uma possível transferência é mesmo o elevado salário que aufere e que poucas formações europeias têm condições de pagar.

Quanto a Sergio Ramos, aquilo que se passou no último jogo da liga francesa, no Parque dos Príncipes, foi o impulso definitivo para o internacional espanhol querer partir para outros ares. As contínuas lesões do jogador e as declarações do diretor desportivo Leonardo [onde assumiu que pode ter sido um erro a aquisição do central ex-Real Madrid] também estão na origem desta tomada de decisão por parte do defesa.