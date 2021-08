Neymar e Messi de novo juntos: o comentário do brasileiro e a camisola do PSG na famosa fotografia

Os dois jogadores partilharam o balneário do Barcelona entre 2013 e 2017, tendo ficado uma grande amizade entre ambos.

Lionel Messi e Neymar vão jogar de novo juntos, agora no PSG. Depois de partilharem o balneário no Barcelona entre 2013 e 2017, uma grande amizade ficou e os dois fizeram sempre questão de o demonstrar. Tanto que, no final da Copa América, que a Argentina conquistou com um triunfo sobre o Brasil na final, ficaram para a posteridade as fotografias entre ambos, entre abraços e sorrisos.

E agora que Messi foi oficializado pelo emblema francês várias têm sido as manifestações públicas de carinho de Neymar.

"Disse-te que jogaríamos juntos outra vez", escreveu numa publicação do astro argentino no Instagram, depois de ser apresentado pelo PSG.

Além disso, o craque brasileiro recordou a famosa fotografia de Messi com vários craques do clube francês, antes mesmo de ser conhecido o destino do antigo jogador do Barcelona

"Agora sim, a fotografia está boa", escreveu Neymar, partilhando a mesma fotografia, mas com os vários craques vestindo a camisola do PSG.