"Neymar e Mbappé não têm motivos para sair do PSG"

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, mostra-se convicto que Mbappé e Neymar vão continuar no clube francês.

A viver um momento de euforia, com a passagem do PSG às meias-finais da Champions, depois de eliminar o Bayern, Nasser Al Khelaifi, presidente do clube parisiense, abordou o futuro de Neymar e Mbappé, estrelas cujo contrato termina em 2022.

"Investimos muito neste clube para ganhar a Liga dos Campeões e todos os troféus em jogo. Neymar e Kylian (Mbappé) não têm motivos para sair", disse à rádio RMC. Sobre o craque brasileiro, acrescentou à Sky Italia: "Jogará na próxima época no PSG e ficará durante muitos anos."

As conversações com os dois jogadores continuam, pelo que as perspetivas quanto à renovação de contrato são, de acordo com as declarações acima transcritas, otimistas.

"Estou muito orgulhoso da minha equipa, com esta segunda meia-final consecutiva. O nosso objetivo é chegar à final e ganhar o troféu. Fizeram um trabalho extraordinário esta noite, podíamos ter marcado três ou quatro golos", apontou.