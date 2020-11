"Neymar e Mbappé já estão nos três melhores do mundo. Messi e Ronaldo vão saindo..."

Diretor desportivo do PSG fala na intenção de renovar com os dois craques, sabendo que vai ser difícil.

Numa sessão de perguntas e respostas em direto no Facebook do PSG, o diretor-desportivo Leonardo respondeu a várias questões dos adeptos, falando da intenção de renovar com Neymar e Mbappé, mesmo sabendo que não será fácil.

"Começámos a falar, com todos. Há um "timing", mas nestes momentos há dificuldades até para viajar. Mas estamos nisso [nas renovações], a ideia de renovar com Neymar existe, estamos no começo, Mbappé, Di María, Bernat, Draxler... Começámos há algum tempo mas pouco a pouco teremos as ideias mais claras em todos os casos", começou por revelar.

"O jogo da comunicação existe. Não esqueçamos nunca que nas equipas espanholas há muita política, de promessas, de coisas que se dizem... No PSG há um proprietário, então é diferente dos clubes espanhóis, e não há intenções políticas. Nós baseamo-nos na relação direta com Kylian [Mbappé], nos nossos contactos com os jogadores para conhecer a verdade. Não são promessas. Em qualquer caso, seja ou não verdade tudo o que se diz, não está nas nossas mãos. Mas a verdade é que o PSG, é um bocado estranho dizer isto, mas nos próximos cinco anos vamos continuar com esta tendência", continuou, para depois concluir, não esquento Messi e Ronaldo:

"Passámos anos piores, mas acho que o futuro vai ser melhor. Temos gente jovem, gente que já está cá há muitos anos, temos Neymar e Mbappé, que já estão entre os três melhores [do mundo]. Porque Messi e Ronaldo vão saindo por uma questão de idade. Vamos tentar manter os dois, é difícil manter os melhores do mundo. Há muitas coisas à volta, dentro, mas a ideia é essa, ficarmos com eles".