Revelação no PSG: "Neymar e Mbappé faziam o que queriam com Tuchel"

Neymar e Mbappé, as duas principais figuras do PSG

Fontes do PSG revelaram diferenças entre Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino chegou ao comando técnico do PSG a 2 de janeiro e parece ter sido recebido da melhor forma no campeão francês.

Desde que assumiu a liderança da formação que tem em Neymar e Mbappé as duas principais figuras, o treinador soma quatro vitórias e apenas um empate, no jogo de estreia, frente ao Saint-Étienne, e em França asseguram que o técnico revolucionou a equipa parisiense com métodos diferentes de Thomas Tuchel, mas também com uma alteração substancial na carga de trabalho.

"O aquecimento com Pochettino é muito completo. Equivale a treinar com Tuchel. Eles funcionam", afirmaram fontes do clube ao L"Équipe.

"Neymar e Mbappé faziam o que queriam com Tuchel", revelaram ainda.