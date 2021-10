Neymar e Mbappé estiveram em festa na madrugada anterior ao jogo com o Rennes

Dois futebolistas foram curiosamente substituídos no embate mais recente da Ligue 1. Brasileiro foi fotografado a dormir numa marquesa do clube a poucas horas de atuar

Enquanto a maioria dos jogadores do PSG estiveram, muito provavelmente, a dormir descansadamente na noite antecedente ao jogo com o Rennes, no passado dia 3, Neymar e Mbappé incumpriram, quiçá, com o regulamento interno do clube.

Duas das maiores estrelas do emblema parisiense, o brasileiro e o francês foram múltiplas vezes fotografados numa festa de aniversário, horas antes da retumbante derrota com o Rennes, da modelo francesa Cindy Bruna, juntamente com Verratti.

Ainda que Pochettino os tenha lançado no onze inicial, não terá sido por acaso que o brasileiro foi substituído aos 76 minutos, no Roazhon Park, onde não deu propriamente nas vistas. Curiosamente, também Verratti acompanhou Neymar na saída de campo.

Na manhã do dia do jogo matutino relativo à Ligue 1, que ditou o primeiro desaire do poderoso PSG na presente edição da competição, foi publicada uma fotografia de Neymar, na rede social Twitter, adormecido numa marquesa nas instalações do PSG.

"Não é hora de dormir, mano", comentou um presumível colega do craque brasileiro, que tornou público o momento inoportuno de descanso de Neymar, pois o jogo iniciava-se às 12 horas locais, por estar certamente com sono em atraso.

A conduta de Neymar, avessa ao profissionalismo, mereceu críticas da Imprensa francesa. "Agora, há uma melhor compreensão sobre o porquê das dificuldades físicas de ontem [frente ao Rennes]", referiu o jornalista Hugo Delom. "Jogar aos domingos, às 12 horas, não é uma boa altura para Neymar", ironizou Nabil Djellit.