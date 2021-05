"Neymar é insuportável dentro de campo. Mas eu também não era um santo"

Juanfran, lateral ex-Atlético de Madrid, recorda os duelos frente ao Barcelona.

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid às 15h15 de sábado, no jogo grande da 35.ª jornada da Liga espanhola que pode assumir contornos decisivos na corrida ao título de campeão espanhol e, na antecâmara da partida, Juanfran foi convidado a recordar os duelos entre "colchoneros" e "blaugrana".

O agora jogador do São Paulo passou várias épocas no Atlético e travou duelos diretos com nomes como Messi, Suárez ou Neymar, não guardando boas memórias do brasileiro, atualmente no PSG.

"O que mais me irritava? Neymar. Diziam-me que era bom rapaz fora de campo, mas dentro dele era insuportável. Provocava-te com e sem bola. Mas eu também não era um santo", atirou o polivalente lateral, de 36 anos, em declarações no programa "El Larguero", da Cadena SER.

Sobre a transferência de Griezmann para o Barça, em 2019, Juanfran assumiu algum desapontamento: "Nós [adeptos do 'Atleti'] gostamos de Griezmann, queríamos que tivesse continuado como um símbolo nosso, mas assim não aconteceu. Agora, quero que as coisas corram melhor a Suárez", atirou o internacional espanhol, que não descarta um regresso a Madrid no futuro, mas não como futebolista.

"O Atlético sabe como sou. Quando precisarem de mim, lá estarei. Não acredito que uma função futura para mim seja próxima de Simeone, mas calclo que ele ficaria muito satisfeito por me ter ao lado", rematou.