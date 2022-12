Neymar foi expulso no minuto 62 do PSG-Estrasburgo

Expulso no minuto 62 do PSG-Estrasburgo, a contar para a Ligue 1, Neymar vai falhar o próximo jogo da equipa parisiense no campeonato.

O PSG joga em casa do Lens a 1 de janeiro de 2023, ou seja, na ressaca da passagem de ano. Um pormenor que fez disparar nas redes sociais os comentários sobre a "tendência" do brasileiro falhar, por lesão ou castigo, jogos em períodos festivos como a Passagem de Ano, Carnaval e até mesmo o aniversário da irmã.