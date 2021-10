Neymar e as críticas fora de campo: "Como ficas 12 anos no auge? É complicado"

Neymar, avançado do PSG, respondeu aos críticos sobre a sua vida fora do futebol.

Não é segredo para ninguém que o sucesso de Neymar nos relvados sempre conviveu com as festas fora dele. No Barcelona, PSG ou seleção brasileira, o jogador de 29 anos sempre conviveu e continua a conviver com as críticas ao seu estilo de vida. Numa entrevista, concedida esta semana, o avançado brasileiro garantiu que a sua ativa vida social nunca influenciou o desempenho.

"Eu falo de respeito, porque a malta fala: 'Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, aquilo'. Então como ficas 12 anos no auge? Sem cuidar-se? É complicado", começou por dizer. "Eu saio quando sei que não vou treinar", acrescentou.

Neymar afirmou que gosta de se divertir quando não está a trabalhar. Destacou, por exemplo, que tem um preparador físico e fisioterapeutas pessoais, além daqueles que o acompanham no PSG.

"Eu fui a uma festa, conheci alguém muito famoso, e dizem logo: 'O Neymar saiu, Neymar é 'baladeiro', não pode ir para a festa'. Não, eu saio quando eu posso. Saio quando dá. Quando eu sei que não vou treinar no dia seguinte. Eu não vou deixar de fazer nada. Sempre disse isso. Tem que me cobrar com o que eu faço dentro de campo", afirmou o camisola 10 da seleção brasileira.

Perto de completar 30 anos, Neymar garante que se sente mais maduro. "São dois tipos de pessoa. Em campo, às vezes acho que me transformo. Quero ganhar de qualquer maneira. Tenho os meus erros, óbvio. Já errei muito mais, se pudesse mudar algumas coisas, óbvio que tomaria outras atitudes. Mas a maturidade está a vir, não quer dizer que com 30 anos eu esteja praticamente perfeito, maduro. Quero deixar meu legado nesse sentido", disse.

Outra questão colocada ao avançado foi sobre o momento do PSG, com a chegada de Messi. Porém, destacou que não adianta à equipa jogar apenas com nome: é preciso mostrar ação nos jogos.

"É óbvio que o PSG reforçou-se muito bem. Vieram jogadores de muita qualidade, campeões que para nós é um prazer muito grande tê-los na nossa equipa. Futebol é jogado. Não importa os nomes que tenhas na equipa. Sabemos do nosso potencial, sabemos da equipa que temos hoje. Mas se não jogarmos juntos, não trabalharmos juntos, esforçarmos um pelo outro, as coisas não vão acontecer", observou.