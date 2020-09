Neymar e Álvaro González em risco de suspensão pesada devido a racismo e homofobia

Após o desentendimento no PSG-Marselha, Neymar e Álvaro González podem ser suspensos até ao final de 2020. O brasileiro poderá ser acusado de homofobia e o espanhol de racimo.

O desentendimento entre Neymar e Álvaro González, no PSG-Marselha do passado fim de semana, ainda não está sanado. Pelo menos aos olhos da justiça. De acordo com o jornal L'Équipe, os dois jogadores podem ser suspensos por dez jogos, o que implicaria que falhassem o resto das partidas no ano civil de 2020.

Segundo aquela publicação, as autoridades francesas abriram uma investigação para apurar o que realmente se passou durante aqueles momentos de tensão. O avançado brasileiro poderá vir a ser acusado de homofobia e o defesa espanhol de racismo, após uma acesa troca de galhardetes em pleno relvado.

Dentro de uma ou duas semanas, a Ligue 1 deverá emitir uma decisão, sendo que o castigo poderá ir até aos dez jogos de suspensão.