Neymar declara apoio a Jair Bolsonaro

O mais famoso futebolista brasileiro da atualidade, Neymar, declarou o seu apoio à reeleição do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que vai a votos no domingo.

O craque da canarinha e do PSG partilhou um vídeo na rede social TikTok no qual dança e canta ao som da música "vota, vota e confirma, 22 [número da urna] é Bolsonaro".

Este anúncio acontece um dia depois do Presidente brasileiro, numa ação de campanha, se ter deslocado ao Instituto Neymar, que pertence ao futebolista e ter recebido por dezenas de crianças cuidadas por esta entidade.

Nesse mesmo dia, o futebolista brasileiro, de 30 anos do Paris Saint-Germain, agradeceu a visita do Presidente e do candidato a governador de São Paulo.

"Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas na próxima vez estarei junto. Espero que aproveitem a visita aí no Instituto, que é meu maior golo que fiz na vida. Beijo enorme, fica com Deus", afirmou Neymar, através de um vídeo nas suas redes sociais.

Todas as sondagens indicam que Lula da Silva detém uma vantagem de cerca de 15 pontos percentuais sobre Bolsonaro, podendo mesmo vencer à primeira volta das presidenciais que se realizam no domingo.