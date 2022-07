Neymar de volta ao Santos? "É difícil, mas o meu dever é pelo menos tentar"

Extremo canarinho tem sido apontado à porta de saída do PSG

Neymar, apesar de ter renovado esta sexta-feira até 2027 com o PSG, tem sido apontado à porta de saída da capital francesa, cujo projeto está em vias de sofrer uma mudança de direção.

Com poucos clubes a terem a capacidade financeira de contratar o internacional brasileiro, que é um dos jogadores mais bem pagos do mundo em Paris, o presidente do Santos, Andrés Rueda, garantiu este sábado que está a tentar trazê-lo de volta ao clube da formação.

"Eu falo regularmente com o pai de Neymar, trocamos ideias. Com o que está a acontecer no PSG, o Santos terá sempre as portas abertas e vai sempre sonhar com isso [regresso de Neymar]. Quando ele saiu, disse que voltaria. Estamos em conversações. Sabemos que é difícil, é um sonho, mas o meu dever é pelo menos tentar", revelou o dirigente máximo do atual sétimo classificado do Brasileirão à Rádio Guarujá Paulista.

Neymar, de 30 anos, está há cinco temporadas na capital francesa, mas tem vindo a baixar progressivamente os níveis de produção, também muito por causa de problemas físicos. Esta época, apontou 13 golos e oito assistências em 28 jogos realizados, o registo mais baixo em toda a carreira.